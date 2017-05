Polícia Civil deflagou uma quadrilha com departamento especializado em homicídio, em Goiás

Na manhã desta terça-feira (30), A Polícia Civil deflagou uma operação contra uma quadrilha que tinha um departamento especializado em praticar crimes de homicídio em Goiás

Serão cumpridos 10 mandados de prisão, 15 mandados de busca e apreensão e dois mandados de condução coercitiva na capital e em cidades do interior. De acordo com a polícia, no organograma da quadrilha havia um departamento focado apenas em matar.

A polícia informou que, entre os alvos, estão servidores públicos. No entanto, ainda não divulgou nomes, cargos ou funções. Um balanço preliminar da operação deve ser feito ainda nesta manhã.