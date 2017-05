Gusttavo Lima fala sobre machismo e depressão no programa “encontrp”

Gusttavo Lima foi um dos convidados do Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira (29). Além de cantar, o músico falou um pouco sobre sua vida pessoal. O sertanejo fez comentários contrários ao machismo.

Lima quando foi questionado se meninos podem ou não brincar de boneca, ele afirmou que sim, além de falar que seu filho, Gabriel, terá liberdade para brincar com o que quiser. “Essa liberdade de escolha já vem da pessoa, já nasce com ela”, comentou Gusttavo. “A Andressa com certeza vai ser uma mãe incrível, vai cuidar dele com muito amor e muito carinho”.

Depressão

O sertanejo também falou sobre seu diagnóstico de depressão há alguns anos. “É algo muito complexo. Você tenta digerir, tenta saber o que está acontecendo com você mesmo, e não se encontra. Acaba batendo tristeza, você para baixo o tempo todo. A melhor forma de superar isso é estar perto da minha família, das pessoas que eu amo”, disse.

Em seguida, complementou: “Terminava o show no domingo, saía correndo pra fazenda dos meus pais, ficava lá o resto da semana até quinta-feira. Não tava tendo nem mais tesão para cantar. Era meio que um negócio de ‘trabalho’, mesmo. Perdi minha irmã em 2012, nem pude estar no velório dela… Foram muitas coisas que foram influenciando”.