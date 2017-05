Goiânia e mais 28 cidades de Goiás terão o sinal analógico de TV desligado na quarta-feira

O sinal digital representa maior qualidade de imagem e som, e não sofre interferências, ao contrário do analógico. “Melhora muito a experiência da pessoas com a televisão”, garante Rommel Sena, representante da Seja Digital, entidade responsável por operar a digitalização dos canais de televisão.

Beneficiários de mais de 20 programas sociais do Governo Federal têm direito ao equipamento de graça. Para solicitá-lo, é necessário ligar no telefone 147 ou acessar o site da Seja Digital e informar o CPF ou Número de Identificação Social. Já no comércio, o preço do kit digital custa cerca de R$ 150.

G1