Filha do DJ Quirino confessa que roubou R$ 5 mil e deu para namorado matá-lo, diz polícia

Os dois adolescentes foram apreendidos no dia 16 de maio em Caldas Novas (GO). Eles estavam morando sozinhos em um apartamento. Os dois estão em um centro de internação em Goiânia e confessaram o assassinato. O jovem Franklin Vieira, de 25 anos, também foi preso suspeito de envolvimento no crime. Ele nega.

Segundo a polícia, Franklin dirigia o carro usado no assassinato. Com ele, estava o namorado da adolescente e outro menor, que ainda não foi apreendido. “O casal estava planejando o assassinato há algum tempo, mas adiantou o homicídio porque, naquele dia, a adolescente disse que levou um tapa no rosto do pai quando saia da escola”, disse o delegado Marco Aurélio Euzebio.