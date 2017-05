Iris Rezende presta conta a vereadores

O prefeito Iris Rezende (PMDB) prestou contas do primeiro quadrimestre de sua gestão aos vereadores hoje (29) pela manhã e, por quatro horas, respondeu às perguntas dos vereadores, que se prenderam mais às questões administrativas e fiscais que políticas.

De acordo com os dados, a arrecadação nesse período foi 1,52% menor que em 2016, já descontada a inflação. A prefeitura obteve R$1,44 milhão de receita e, segundo o prefeito, a queda se deu em razão da antecipação do ISS em dezembro de 2016. O IPTU, principal fonte de receita do município, contribuiu com R$ 258 milhões da receita total.

Em seu pronunciamento, o prefeito não divulgou os dados relativos ao período, que foram repassados pela assessoria de imprensa da prefeitura. Ele se deteve a relatar a situação que encontrou a prefeitura e falar sobre seus esforços para equilibrar as contas. Nesses quatro meses, o município teve um superávit de R$ 245,9 milhões com as medidas de contenção adotadas pelo prefeito.

Iris Rezende anunciou, logo que assumiu, uma divida de curto prazo de R$ 610 milhões e um déficit mensal de R$ 30 milhões. Para os vereadores, ele afirmou já ter quitado R$ 268,7 milhões referente a débitos deixados pela administração anterior, mas não anunciou queda no déficit mensal. Segundo ele, o pagamento das dívidas tem comprometido as finanças do município.

O prefeito anunciou para o próximo mês o início dos mutirões, que serão realizados a cada 15 dias e, caso necessário, a cada 8 dias. E convocou os vereadores para serem parceiros da prefeitura na ação.

Fonte: Opopular