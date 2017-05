Instituto voltado para dados e pesquisas agropecuária e econômica é lançado em Goiânia

Voltado para ampliar e levantar dados, informações, estudos e pesquisas do setor agropecuário goiano e do Centro-Oeste, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) será lançado nesta terça-feira (30), às 9 horas, na sede da Federação, em Goiânia (GO). Na ocasião, serão apresentadas as funções e os objetivos do instituto, além de como será desenvolvido o trabalho que contribuirá para o fortalecimento da economia do estado de Goiás. O Ifag foi fundado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás) e Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja Goiás).

De acordo com o presidente da Faeg – e que também preside o Ifag -, José Mário Schreiner, com o avanço cada vez maior da tecnologia, da dinâmica dos mercados e dos instrumentos de comercialização, os produtores rurais se vêm cada vez mais dependentes de dados, informações e estudos confiáveis mais ágeis para que possam tomar suas decisões. “Esse é um grande desafio, principalmente em um estado meramente agropecuário, onde há uma grande carência de dados e informações quando diz respeito ao setor rural. O Ifag também auxiliará com ações e projetos para auxiliar as demais instituições, órgãos e entidades do estado e do país com estudos e pesquisas”, salienta.

Análise de mercado

No que diz respeito às análises de mercado, o Ifag trabalhará na elaboração de estudos e pesquisas para auxiliar o setor agropecuário de Goiás. “Inicialmente, trabalharemos no levantamento de cotações dos principais produtos agropecuários de Goiás, no cálculo do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), levantamento dos custos de produção dos principais produtos agropecuários desenvolvidos em Goiás, dados do mercado atacadista e varejista dos principais produtos derivados do setor agropecuário, entre outros”, destaca o gerente de Estudos Técnicos e Econômicos da Faeg, Edson Novaes.

Em outra parte, o instituto elaborará boletins de mercado agrícola e pecuária, além de estudos e elaboração dos perfis agropecuários dos municípios goianos, entre outros. “Os dados serão divulgados por meio de relatórios produzidos diariamente, semanalmente e mensalmente por uma equipe técnica altamente qualificada, atuando para a elaboração dos estudos e pesquisas”, diz Novaes.

O que é o Ifag?

O Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, tendo como entidades fundadoras a Faeg, Senar Goiás e Aprosoja Goiás. Tem por objetivos promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, inovação, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito ao agronegócio, além da elaboração de estudos, diagnósticos setoriais, locais e regionais. O instituto destacará os aspectos econômicos, técnicos, sociais, políticos e institucionais, além do desenvolvimento e execução de projetos e programas de assistência técnica e extensão rural.

Programa social

As atividades do Ifag também visam o lado social, por meio da ‘Casa de Apoio à Saúde Rural’. O espaço oferece amparo à população no momento em que necessitam de tratamento de saúde na capital. A casa proporciona, de forma gratuita, serviços de qualidade, tanto para o hóspede e seu acompanhante, podendo permanecer no local por tempo indeterminado.