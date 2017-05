Homem é morto a tiros após reagir a um assalto em Aparecida de Goiânia

Um homem de 26 anos foi morto a tiros no Setor dos Estados, em Aparecida de Goiânia, na noite deste domingo (28).

Segundo a Polícia Civil, a Ugemerson Silva do Espírito Santo era o proprietário de uma lanchonete. O homem reagiu a um assalto no sábado (27), e os bandidos fugiram. Na noite deste domingo ele estava trabalhando quando dois homens chegaram em uma moto e mataram ele com quatro tiros.

A mulher da vítima Amanda de Souza também foi atingida por um disparo e foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa).