Feto é encontrado em caixa de sapato no lixão de Luziânia

Uma catadora de lixo encontrou um feto de aproximadamente oito meses no sábado (27) em um lixão de Luziânia, cidade no Entorno do Distrito Federal. O bebê estava dentro de uma caixa de sapato.

Conforme o capitão da PM, Deusimar Lelis, a catadora pensou que encontraria um par de sapatos na embalagem no lixo e por isso abriu o pacote. Após abrir a caixa ela encontrou o feto.

Ainda não existem informações de há quanto tempo o feto foi jogado no lixo. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso, mas ainda apura se houve um aborto, se a criança nasceu morta ou se foi assassinada. O caso chocou também os catadores do lixão. A mulher que encontrou o bebê teve que ser amparada pelos colegas e saiu chorando do local de trabalho.