Ex-vereador é um dos acusados de usar caminhão da Prefeitura para levar cerveja para pescaria

A justiça determinou os bloqueios dos bens de três pessoas acusadas de usar um caminhão da Prefeitura de Damianópolis, para transportar caixas de cerveja para uma pescaria, no início do mês de maio. Participantes da excursão compartilharam nas redes sociais fotos do momento da entrega da bebida.

De acordo com a denúncia, estão sendo acusados o ex-vereador, Zeferino Correia Paes, o controlador interno da prefeitura, Júlio Gomes Barbosa Netto e o empresário, Edmar Passos Sena.

O valor bloqueado é de R$ 101.666,66 para cada um dos acusados. Segundo o juiz Pedro Henrique Dias, caso as investigações confirmem a prática de crimes contra o patrimônio público, a quantia bloqueada vai garantir o ressarcimento aos cofres públicos.

De acordo com o promotor autor da ação, Douglas Chegury, a viagem da comitiva ocorreu entre 7 e 13 de maio, no Rio Araguaia.

No processo, o promotor relata que um dia antes do início da excursão, o ex-vereador estava em Goiânia com o caminhão da Prefeitura.