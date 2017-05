Detentos que iniciaram rebelião na Delegacia de Capturas são transferidos para o Complexo Prisional, em Aparecida

A Polícia Civil divulgou nota sobre o princípio de rebelião ocorrido na noite deste domingo (28) no Complexo de Delegacias Especializadas, no Setor Cidade Jardim. Divulgado na manhã desta segunda (29), o órgão informa que os envolvidos foram transferidos para o Complexo Prisional, em Aparecida de Goiânia, e que nenhum deles conseguiu escapar.

A confusão começou depois que um grupo com aproximadamente 80 detentos saiu das celas, chegou ao pátio e começou a furar um buraco no muro que dá acesso à rua. Naquele momento, foram flagrados por agentes prisionais que cuidam da segurança do prédio.

Assim que a Polícia Militar cercou o local, os presos atearam fogo em colchões e roupas, mas após uma breve negociação, todos se entregaram. O Batalhão de Choque, da Rotam, e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados para controlar um motim no pátio da Delegacia de Capturas, que funciona no mesmo prédio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Conforme a Polícia Civil, 77 presos estavam recolhidos na unidade, sendo que 57 pertencem às comarcas de Pirenópolis, Bonfinópolis, Leopoldo de Bulhões, alguns já em situação de cumprimento de pena.

