Corinthians derrota o Atlético-GO e assume a liderança do Brasileirão

O Corinthians conquistou sua segunda vitória e virou líder do Campeonato Brasileiro ao fazer 1 a 0 no Atlético-GO, no Serra Dourada, neste domingo, pela terceira rodada da competição. Rodriguinho foi o autor do gol do triunfo. O placar poderia ter sido maior, mas Jô e Clayson perderam chances claras na cara do goleiro Felipe, que teve atuação destacada.

O Timão controlou bem a primeira etapa. Com triangulações, criou as principais chances, exigindo defesas de Felipe. Primeiro, o goleiro atleticano se esticou todo para defender chute de Maycon. Depois, fez milagre cara a cara com Jô. Aos 26 minutos, em jogada eficiente, Guilherme Arana tabelou com Romero e deu passe na medida para Rodriguinho marcar de dentro da área. Gol que abriu o marcador e mudou a postura da equipe, que se fechou e apostou em contra-golpes.

A etapa final teve ritmo mais lento em Goiânia. O Timão administrou a vantagem, enquanto o time de Marcelo Cabo tentava reagir, mas encontrava dificuldades para furar o bom bloqueio defensivo alvinegro. Relacionado pela primeira vez, o meia Clayson substituiu Jadson e fez sua estreia com a camisa do Corinthians. Em contra-ataque, quase ampliou aos 33 minutos. Após enfiada de bola de Jô, o meia saiu na cara de Felipe, mas viu o goleiro defender o chute com o pé direito. O Atlético-GO pressionou nos acréscimos, mas parou em Cássio.