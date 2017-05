Assaltante morre e outro fica ferido em ação policial em Senador Canedo

Na tarde do sábado (27), Um homem morreu e outro conseguiu fugir após ação da Polícia Militar (PM), em Senador Canedo. Segundo a PM, houve troca de tiros. Ainda conforme o relato dos policiais militares, os dois são responsáveis por instalar, em uma agência bancária da cidade, o equipamento conhecido como “pescador” usado para desviar depósitos bancários, em caixas eletrônicos.

Após denúncia, os policiais localizaram os suspeitos que, ao perceberem a presença das viaturas, fugiram em direção à GO-020.

Durante a perseguição, segundo a PM, a dupla entrou em uma mata e atirou contra os policiais, que revidaram na troca de tiros um dos suspeitos foi ferido e outro fugiu. O rapaz baleado chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Com ele os policiais apreenderam um revólver, R$ 755 em espécie e materiais utilizados para o golpe nos caixas eletrônicos. De acordo com a PM, o suspeito possui vários antecedentes criminais e havia saído da prisão em dezembro do ano passado.

Fonte: Opopular