Agehab abre na terça-feira inscrições para 332 apartamentos em Aparecida de Goiânia

A partir desta terça-feira (30), estão abertas as inscrições para famílias candidatas a moradias no Residencial Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Para se inscrever, elas precisam ser moradoras ou ter vínculo comprovado com o município há no mínimo cinco anos e se enquadrar na faixa de renda da habitação de interesse social.

As inscrições devem ser feitas prioritariamente pela internet, no site da Agência Goiana de Habitação (Agehab). A data final para inscrições é 28 de junho. O teto de renda familiar, somando-se rendimentos de todos os integrantes das famílias em idade produtiva, não pode ultrapassar os R$ 1.800, conforme o estipulado pelo edital, publicado no Diário Oficial do Estado. Segundo o presidente da Agehab, Luiz Stival, famílias que não têm acesso à internet terão como opção duas unidades do Vapt-Vupt em Aparecida, no Centro da cidade e na região do Garavelo. A unidade do Buriti Shopping não receberá inscrições. Para se inscrever nas unidades do Vapt Vupt, as famílias candidatas deverão tem em mãos documentos pessoais do titular e dos dependentes, inclusive CPF dos filhos menores de idade, comprovantes de endereço e renda.

Será aceita apenas uma inscrição por família. No ato de inscrição, a família precisará apresentar o número de CPF de todos os membros da família, inclusive de bebês. Por isso, famílias cujo filhos ainda não têm o documento precisarão providenciá-lo antes da realizar a inscrição. O sistema da Agehab identificará automaticamente as inscrições feitas em duplicidade e manterá apenas a primeira realizada.

