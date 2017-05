Quatro homens são presos suspeitos de assaltar e esfaquear motorista da Uber em Senador Canedo

Quatro suspeitos entre eles um adolescente são presos suspeitos de assaltar e esfaquear um motorista da Uber, em Senador Canedo. Eles foram encontrados na noite desta quinta-feira (25), depois de uma denúncia anônima.

No local, no mesmo setor onde o motorista havia sido assaltado, os policiais encontraram o carro roubado e quatro jovens. A vítima identificou os autores que foram conduzidos à delegacia.

Crime

Após atender a uma chamada do aplicativo, o motorista da Uber pegou dois homens que informaram que deveriam passar em outro lugar para pegar mais dois amigos. Chegando no local ele foi surpreendido pelos rapazes que o ameaçaram com uma faca. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (24), por volta das 19h30.

Eles levaram o carro, a carteira, o celular e um par de tênis. Antes de escapar um dos homens enfiou a faca por trás no pescoço do motorista, causando um corte pequeno e profundo, que por cinco centímetros não atingiu um vaso sanguíneo.

Ainda sangrando ele conseguiu chamar ajuda. Após receber os primeiros socorros, o motorista foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, ao Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa).

Ele passou por um procedimento de sutura no pescoço e foi liberado em seguida. Foi para casa e passa bem.

