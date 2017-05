Maiara & Maraisa, hoje, e Henrique & Juliano, amanha, encerram a temporada de shows na Pecuária de Goiânia

As irmãs gêmeas sertanejas Maiara & Maraisa, arrancam suspiros do população Goiana, quando o assunto é musica. Pela primeira vez, elas sobem ao palco da Pecuária de Goiânia. As gêmeas entram hoje (26), a partir das 22 horas, em apresentação que marca o lançamento da nova turnê das artistas, baseada no disco ao vivo gravado em outubro de 2016, em Campo Grande (MS). O encerramento é sábado (27) com Henrique & Juliano.

“Minha irmã e eu estamos emocionadas desde que soubemos que teríamos esta oportunidade. É mais uma conquista nas nossas vidas. Temos um grande amor por esta cidade, que é a nossa segunda casa, e pelo público que sempre abraçou a gente e acreditou no nosso trabalho. Vai ser lindo”, comemorou Maraisa.

As cantoras caíram no gosto da povo goiano, com os hits 10% e Medo Bobo, elas engajaram no mundo todo. Antes da fama, os shows eram menos de cinco por mês, sendo quase todos em Goiânia, e o cachê não chegava a R$ 10 mil. O início da virada foi com a gravação do DVD de estreia da carreira, em março de 2015, na boate Santafé, que contou com participações de nomes como Jorge & Mateus, Bruno & Marrone e Cristiano Araújo.

Fonte: Opopular