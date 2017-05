UMA VIDA RENOVADA

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. (Rm 12.2,3)

A renovação da nossa mente pela Palavra de Deus é, com certeza, uma das coisas mais poderosas em nossa vida, com a qual precisamos lidar com o máximo de empenho e seriedade.

Muitos de nós vivemos todo o tempo tentando lidar com o que sentimos as sensações que nos sobrevêm, a angústia, o medo, a tristeza, a ansiedade, etc., mas a grande questão, na verdade, não está nisso, e sim em nossa mente. As emoções e sensações são apenas o resultado dos pensamentos. Logo, o que pensamos determina, em grande medida, o que vivemos o que somos e os resultados que teremos na vida. Especialmente os pensamentos que temos em alguns aspectos da nossa vida são fundamentais nessa batalha (Pv 23.7a).

A Bíblia afirma categoricamente pelos menos duas coisas importantíssimas aqui: primeiro, que não devemos nos conformar como este século; segundo, que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Conformar significa entrar na forma. Se pensamos conforme o mundo caído, é isso que experimentaremos em nossa vida.

Antes, porém, de avançarmos na direção dos pensamentos específicos que precisam permear nossa mente, precisamos observar o versículo 3 de Romanos 12. Paulo coloca duas questões aqui: 1ª – pela graça que me foi dada, 2ª – não pense de si mesmo além do que convém. Paulo coloca duas bases de pensamentos que eu penso que apoia o versículo anterior, a mente do mundo e a mente renovada. A mente do mundo é a mente baseada na justiça própria, adquirida pela árvore do conhecimento, do sentimento, das sensações, da lógica; e a mente baseada na graça recebida é aquela que não pensa de si além do que convém, antes está totalmente focada na obra de Cristo, na cruz e na sua justiça.

Gostaria de chamar a sua atenção para uma daquelas passagens profundamente tocantes. No acontecimento, Jesus parece cansado e se afasta para orar. Então, desaparece furtivamente da multidão para encontrar um lugar tranquilo para orar. Não demora muito, os discípulos percebem sua ausência e lhe saem em busca. Ao atravessarem o vale de Cédron, quase tropeçam em Jesus. Ele está no chão, calado, imóvel, totalmente absorto em oração. Nunca antes tinham visto um homem orar como Jesus. Queriam orar como Jesus orava.

Assim, quando finalmente Ele se ergueu do chão, um dos discípulos disse: “Senhor, ensina-nos a orar”. Foi nas palavras seguintes que Jesus de Nazaré revelou às mulheres e aos homens de todas as idades a verdadeira face de Deus. Ele lhes disse:

Quando vocês orarem, digam: Pai! Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação (Lc 11.2-4).

Pai nosso. Palavras conhecidas, talvez tão conhecidas que deixaram de ser reais. Essas palavras eram não somente reais, mas também revolucionárias para os doze discípulos.

Amados, pensar a respeito de Deus como Pai é entrar em um profundo relacionamento de paz e descanso. Não estamos lidando com um estranho, que no primeiro erro de nossa parte nos condenará. Não. Estamos lidando com o Pai. Ele nunca nos deixará jamais nos abandonará, jamais desistirá. Ele pagou toda dívida por nós para que possamos nos achegar confiadamente e sem medo, em paz, sabendo que seu amor é incondicional, não está zangado conosco.

O diabo é o pai astuto da mentira e que me acusa de dia e de noite; logo, eu rejeito, de dia e de noite, todo tipo de acusação que me sobrevém à mente (Jo 8.44; Ap 12.10). Eu penso que este mundo jaz no maligno e é caído, por isso não dou crédito a qualquer espírito; antes, o meu primeiro pensamento é desacreditar em qualquer coisa que tem o mundo como fonte. Tudo será confrontado com a verdade da Palavra de Deus até que seja aceito por mim (1Jo 5.19; 1Jo 4.1).

É necessário dizer que não renovamos a mente apenas tomando uma decisão por fazer isso. A renovação é algo espiritual e deve ser feita com oração diante do Pai, confiando totalmente na sua graça, e jamais na capacidade humana para tal. Decida hoje ter uma mente nova pela Palavra de Deus. Faça isso orando a Palavra, meditando na Palavra, lendo a Palavra, ouvindo pregações e ainda cantando a Palavra diariamente, e prepare-se para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.