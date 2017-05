Projeto de lei obriga os funcionario públicos a usarem crachás

Segue em tramitação na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que obriga todos do órgão público de Goiás a usarem crachá, projeto de lei de autoria do deputado estadual Francisco Júnior (PSD), tem como objetivo ajudar na identificação e proteção do local.

O crachá deverá conter: nome, fotografia, cargo, tipo sanguíneo, número da matrícula e registro civil. No caso dos servidores, comissionados ou efetivos, o cartão de identificação deve ser fornecido pelo poder público. Já para os estagiários e os prestadores de serviço o crachá deve ser fornecido pelas empresas contraentes ou convênios.

“O crachá é um cartão de identificação e serve para que as pessoas possam perceber que o funcionário faz parte do quadro de servidores de uma empresa ou órgão. O seu uso traz segurança para o empregado e para o ambiente de trabalho de uma forma geral, porque impede que uma pessoa que não porta o crachá acesse determinados setores ou determinados ambientes do local de trabalho”, enfatiza o deputado.

Fonte: Opopular