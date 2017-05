Planalto proíbe uso de fotos do presidente, Michel Temer para memes e PT responde

O planalto vetou qualquer tipo de imagem do presidente Michel Temer veiculadas a memes. Para poder usar, elas devem ser acompanhadas dos devidos créditos. Isso aconteceu após o vazamento de conversas do presidente com o Joesley Bastista, dono da JBS, e os blogueiros utilizaram as imagens para fazer brincadeiras.

Mas a decisão é amparada legalmente. O artigo 24, inciso II, da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) estabelece que ter seu nome ou pseudônimo (ou seja, o crédito) indicado é um direito do fotógrafo. Mesmo assim, o assunto acabou virando polêmica nas redes sociais.

Os responsáveis dos blogs Capinaremos e Ah Negão!, receberam e-mails da Presidência pedindo os créditos das fotos.

À Folha de S. Paulo, Sandro Sanfelice, criador do Capinaremos, falou sobre o assunto. “Num primeiro momento, a gente ficou bem apreensivo, porque a impressão é a de que eles queriam que a gente parasse”, afirmou ao jornal.

Polêmica

Em postagem em seu site oficial, O PT, deixou liberado um álbum exclusivo com vários ângulos do presidente e ainda informou: “O uso é liberado, inclusive para memes”.