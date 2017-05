IBGE abre vagas para agentes censitários com salários de até 1,9 mil, em Goiás

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com 896 vagas abertas para agentes censitários e recenseadores em várias cidades de Goiás. Os selecionados devem atuar no Censo Agropecuário 2017. Os interessados devem se inscrever até 23h59 de sexta-feira (26) por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo concurso. Os salários vão até R$ 1,9 mil.