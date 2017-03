Presos transferidos para Anápolis devem retornar em até 135 dias

Os detentos da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, e que foram transferidos para o Presídio de Anápolis após um tumulto que resultou em quatro presos mortos e outros 35 feridos, serão conduzidos para Aparecida em até 135 dias.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (27) em reunião entre Governo do estado, a Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), Gestão e Planejamento (Segplan), Secretaria Fazenda (Sefaz), Casa Civil, representantes do Tribunal de Justiça (TJGO) e do Ministério Público (MPGO).

De acordo com a SSPAP, o prazo de 135 dias será para conclusão das obras de adequação na POG. De acordo com a pasta, o período se faz necessário por conta dos estragos efetuados pelos presos durante rebelião ocorrida na unidade prisional, no dia 24 de fevereiro.

Cumprido esse período, os detentos que hoje se encontram na Unidade Prisional de Anápolis retornarão para a penitenciária em Aparecida de Goiânia, . O prazo ajustado leva em consideração 15 dias por conta de desembaraços administrativos, e mais 120 para entrega da obra.