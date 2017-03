Prefeitura de Anápolis corta 7% do salário de Roberto Naves, do vice e de todo o secretariado municipal

A Prefeitura de Anápolis anunciou na tarde desta segunda-feira, (27) o corte de 7% no salário do prefeito Roberto Naves (PTB), do vice Márcio Cândido (PSD) e todos os secretários da administração. A decisão partiu do próprio chefe do Executivo Municipal, em consonância com a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO).

Haverá para os cofres públicos uma economia de R$ 700 mil durante os quatro anos de mandato. Somente em 2017, serão cerca de R$ 140 mil de cortes. Segundo o anúncio, “essa medida soma-se a outras ações como a redução no número de secretarias e postos de gerência. O objetivo é tornar a Prefeitura mais ágil, transparente, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e trocar os gastos com a máquina por investimentos que beneficiem a população, além de mostrar exemplo para a população”, ressaltam.

