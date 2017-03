PM faz apreensão de drogas e produtos roubados em Goiânia

Após denúncia anônima, PM descobre um possível local de tráfico de drogas e esconderijo de veículos roubados, na tarde do ultimo domingo, (26), em Goiânia.

A PM que fazia ronda pelo local notou uma movimentação estranha no local e ao realizar a abordagem foi encontrado dois veículos, sendo um deles produto de roubo. No interior da residência foi encontrado 25 tabletes de maconha.

Após a confirmação das drogas e do veículos roubados, a Policia foi até o local onde se encontrava o dono da casa. Ao chegar no local, o suspeito confirmou ser o dono das drogas e do carro roubado. Durante a busca na segunda residência, foi encontrado ainda diversas pedras e crack e 31 comprimidos de ecstasy.