Começou a construção da Praça dos Índios, em Aparecida de Goiânia

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, lança construção da Praça dos Índios nesta terça-feira (27) às 17h, no Jardim Helvécia. O prefeito da cidade Gustavo Mendanha participará da solenidade.

A obra, orçada em 358 mil reais, conta com 7.028 m2 de área construída e tem previsão de conclusão para junho de 2017. Os recursos financeiros são provenientes do Ministério das Cidades.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano Max Menezes, o espaço será mais uma opção de entretenimento e lazer para os moradores da região, além de proporcionar diversos benefícios como integração da comunidade e a melhoria da qualidade ambiental.A Praça dos Índios terá campo de futebol de terra com iluminação e alambrando, pista de caminhada e fica no cruzamento das avenidas Curussá e Epiacaúba.