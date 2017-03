Chuva e ventos fortes derrubam árvore e estruturas do estacionamento da Rodoviária de Goiânia

A chuva forte que caiu na tarde desta segunda-feira (27) na região central de Goiânia causou estragos no complexo que abriga o Terminal Rodoviário de Goiânia e Araguaia Shopping. Uma árvore caiu em um carro e algumas cancelas foram derrubadas pela força dos ventos.

Dentro do shopping, algumas partes do forro de PVC também se deslocaram por conta dos ventos fortes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Em nota, a administração do estabelecimento informou que a equipe técnica do prédio está trabalhando nos reparos necessários. Tanto a Rodoviária quanto o Shopping estão funcionando normalmente.