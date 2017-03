Atletas canedenses conquistam medalhas do Parapan

Os cinco dias de provas no Parapan Americanos de Jovens, que aconteceu em São Paulo do dia 20 ao dia 25 de março, foram de grandes experiências e bons resultados para os atletas de Senador Canedo, Gabriela Vieira, Guilherme Gaarra e Samuel Eckert.

Os atletas que começaram a treinar atletismo na iniciação esportiva da Prefeitura, hoje são destaques em provas nacionais e no estado de Goiás.

Gabriela Vieira, junto com seu guia Guilherme Gaarra, ficou em 1º lugar na corrida dos 100 metros e também nos 400 metros, além da medalha de prata no salto em distância, na classe T11 que é para cegos. A jovem moradora de Senador Canedo é campeã brasileira escolar, por três anos consecutivos na prova dos 100 metros, também campeã goiana por três anos consecutivos na mesma categoria. A garota que sonhava em ser bailarina perdeu a visão dos olhos em decorrência de um câncer, vê as pistas como um grande caminho. Ela atualmente tem 17 anos, treina e estuda em Senador Canedo.

Outro atleta da cidade Samuel Eckert, conquistou também três medalhas, 1º lugar no 5 mil metros , 2º no 400 metros e 1º lugar no 1500 metros. O estudante competiu na categoria T13 (baixa visão), iniciou a carreira também com o projeto de iniciação esportiva do professor Jaba Gaarra, atualmente é um atleta de elite, que integra a equipe Sesi, em São Paulo. Entre os principais títulos estão o de Bi-campeão brasileiro nos 800 metros rasos, na categoria T 12(baixíssima visão), e três terceiros lugares nos 1500 metros rasos, um 1º lugar nos 1500, e também primeiro lugar nos 400 metros, no brasileiro no ano de 2016.

A 4° edição dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens contou com a participação de cerca de 800 atletas, de 20 países, com idade entre 13 e 21 anos. Os atletas treinam agora para conseguirem índices para outras competições nacionais e o mundial.