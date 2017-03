Vila segura empate sem gols contra o Goiás e garante vaga na semifinal

Empate sem gols no primeiro duelo entre Vila Nova e Goiás em 2017. Os rivais correram, lutaram, mas ficaram no 0 a 0 na tarde deste domingo no Serra Dourada em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Goiano, a segunda do terceiro turno. Apesar do temporal que caiu na etapa final, as equipes criaram algumas chances interessantes, mas prevaleceram as boas defesas de Elisson e Marcelo Rangel, que evitaram que o placar fosse alterado.

O resultado serviu e veio a calhar para o Vila Nova, que garantiu vaga na semifinal. O Tigre chega a 21 pontos ganhos e só pode ser ultrapassado pelo Atlético-GO. Desta forma, está matematicamente classificado. O Goiás, que já havia avançado, chega aos 22 e continua como líder do Grupo A. A Aparecidense é líder geral e também já está garantida. Resta uma vaga.

O Vila começou bem o jogo e teve as primeiras ações ofensivas. No entanto, o ímpeto colorado foi diminuindo, e o Goiás passou a dominar a partida. Foram poucas chances de gol na etapa inicial, mas as melhores ficaram com o Alviverde. Otacildo quase aproveitou erro de Alemão, aos 17 minutos. Depois Carlos arrancou, deixou PH no chão e passou pelo goleiro Elisson, mas adiantou demais e saiu com bola e tudo. O Tigre só chegou em chutes de longe.

Na etapa final, a partida acabou sendo prejudicada pela forte chuva. Mesmo assim, os arqueiros trabalharam bastante. Elisson voltou a aparecer em finalização de longe de Tiago Luís. Marcelo Rangel defendeu uma bomba de Geovane. O Goiás teve maior volume, mas não soube furar o bloqueio colorado. O Vila só se arriscou nos minutos finais, mas já não dava tempo.