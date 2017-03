Sheila Mello veste a filha como Marilyn Monroe e é criticada por internautas

Para celebrar os 4 anos da filha Brenda, a dançarina Sheila Mello, 38, resolveu caracterizar a herdeira que teve ao lado do ex-nadador Fernando Scherer, 42, como Marilyn Monroe, uma das divas mais emblemáticas de Hollywood.

Nas redes sociais, a ex-loira do grupo É o Tchan mostrou a garotinha vestindo o mesmo look da atriz e modelo americana mas parece que a foto não agradou muita gente. “Hoje me realizei brincando de boneca. Ficou tão linda”, escreveu a mãe coruja no Instagram. “Que feio. Criança sendo adulto. Tema pesado para a idade dela”, comentou uma seguidora. “Tô pasma. Símbolo sexual como tema de festa infantil? Coitada”, disparou outra pessoa. “Detestei, errou na mão. Maquiagem pesada”, opinou mais um internauta.

Já Fernando Scherer mostrou em suas redes sociais que ele e a esposa também se caracterizaram para a festinha de aniversário de Brenda que aconteceu neste domingo (26) em um buffet de São Paulo. “Minha rainha @sheilamello e as princesas”, legendou o famoso esportista na web.