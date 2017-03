Segundo Jovem suspeito de matar motorista da uber e preso em Senador Canedo

Carlos Carmezindo Santos de Lima, de 18 anos, foi autuado enquanto trafegava por uma das ruas do município e, segundo a PM, apesar de admitir a participação no crime, ele atribuiu a autoria das facadas a um adolescente de 17 anos, apreendido por uma equipe da Guarda Civil logo após o homicídio, na tarde do último sábado, em Senador Canedo, na região metropolitana da capital.

Os dois suspeitos são investigados por ter matado o motorista Antônio Paulo Oliveira da Silva, de 32, para roubar o carro dele, de acordo com a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic). Natural do Maranhão (MA), a vítima havia começado a trabalhar pelo aplicativo nove meses antes do crime e foi assassinada após ser chamada para atender a uma corrida na Praça Universitária, no Setor Universitário, na Região Leste da capital.

O comandante do 27º Batalhão de Senador Canedo, o major Vanderlan Rodrigues, diz que Carmezindo passou a ser monitorado logo depois de ser identificado pela Polícia Civil. “Fomos atrás de informações e conseguimos a qualificação do autor. Ficamos em alerta e sabíamos que ele poderia estar em nossa região”, afirma o oficial da PM, confirmando que o policial fora de serviço estava armado e conseguiu render o segundo suspeito.

O delegado do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Senador Canedo, Matheus Gomes Mendonça, afirma que estava realizando diligências, com apoio da PM, para cumprir o mandado de prisão temporária contra Carmezindo, desde o dia em que ele foi identificado. Ele conta que recebeu o suspeito na delegacia, no último sábado, apenas para formalizar o cumprimento do mandado expedido pelo Judiciário.

De acordo com Mendonça, Carmezindo foi levado, de Senador Canedo para Goiânia, por uma equipe da Deic, depois de ser preso temporariamente. O chefe do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra) da delegacia especializada, delegado Francisco Lipari Filho, explica que a prisão temporária tem prazo de 30 dias.

A Polícia Civil vai indiciar o suspeito e pedir a prisão preventiva dele. O caso se trata de latrocínio, roubo seguido de morte”, assevera.