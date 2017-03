PM prende 4 suspeitos de trafico de drogas, em Anápolis

No final da manhã deste domingo, a PM patrulhava pelo Residencial América, em Anápolis quando abordou 4 suspeitos, descobriu que eles possuíam antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo.

Durante a abordagem e busca pessoal foi encontrado, em sua bermuda, um pacote de médias proporções de substância entorpecente. Durante a abordagem ele informou à equipe que em sua residência, situada no mesmo bairro, havia mais drogas.

Com o apoio do Serviço de Inteligência do 28° BPM, foram realizados o monitoramento e a vistoria na residência, onde foram localizadas outras porções de substâncias entorpecentes em uma caixa de enxoval, além de uma balança de precisão.

O total de drogas apreendidas foi de aproximadamente 5 kg , sendo 431 g de “crack”, 415 g de cocaína e quase 4 kg de maconha.

Diante do flagrante, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi autuado por tráfico de entorpecentes.