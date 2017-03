Nos últimos sete dias, sete pessoas morrem nas rodovias goianas

Sete motociclistas morreram após se envolver em acidentes nas rodovias federais goianas só nos últimos sete dias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além das mortes ocorridas, cerca 30 pessoas tiveram ferimentos graves com as imprudências praticadas por condutores de veículos de duas e quatro rodas.

No sábado (25), houve uma colisão lateral entre duas motocicletas, na BR-060, em Goiânia, e um jovem de 25 anos morreu. Outro acidente, também no sábado, na BR-153, em Aparecida de Goiânia, tirou a vida de um motociclista de 19 anos. Ele morreu depois de bater com moto em um poste na rodovia.