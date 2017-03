Marlúcio vai cobrar mais recursos do Goiás na Frente para Aparecida

Logo que teve conhecimento do decreto do Governador Marconi Perillo (PSDB) no Diário Oficial do Estado que dispõe sobre a aplicação da receita da privatização da Celg, o deputado Marlúcio Pereira (PSB) começou a capitanear as forças políticas de Aparecida de Goiânia para que o município seja melhor beneficiado com a fatia dos recursos.

Os investimentos totalizam R$ 842.447.056,28, sendo R$ 500 milhões destinados as rodovias goianas, R$ 240 milhões para a saúde e R$ 102.447.056,28 para a conclusão de obras civis. De acordo com o documento, Aparecida seria beneficiada apenas com recursos para a conclusão da Alameda da Paz, obra iniciada em 2013 em parceria com a Prefeitura. “Apesar de várias obras que o governo do estado já trouxe para Aparecida, ainda temos uma demanda muito grande, por isso precisamos reivindicar mais recursos para áreas de infraestrutura e saneamento básico, por exemplo”, defende Marlúcio.

O deputado pretende reforçar esta luta com ao poio dos vereadores e do prefeito, Gustavo Mendanha (PMDB), com quem já solicitou uma audiência para tratar do assunto. “A eleição ficou no passado, agora precisamos juntar as forças pelo bem da nossa cidade”, reforça o deputado.