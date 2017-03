Mais de 31 mil imóveis de Aparecida serão visitados em ação de combate ao Aedes aegypti

A partir desta segunda-feira (27), 31.357 mil imóveis de sete bairros de Aparecida de Goiânia serão visitados em uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental, em parceria com o 7° Batalhão do Corpo de Bombeiros, Regional Centro Sul de Saúde, Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Administração.

Os bairros Buriti Sereno I, II, III, IV, Jardim Tropical, Jardim Tiradentes, Colina Azul, Cidade Livre, Alto Paraíso I, Aeroporto Sul II serão contemplados com a ação. Além das visitas domiciliares, as equipes envolvidas vão realizar manejo ambiental, coleta de pneus, serviço de bloqueio, visitas em pontos estratégicos, trabalho educativo e de conscientização junto à comunidade.

“São 350 pessoas envolvidas nesta operação. Desde o início do período chuvoso intensificamos as atividades de combate em todos os bairros da cidade. Também realizamos diversas ações de coletas de pneus. O mais importante é que as ações da Secretaria de Saúde são contínuas, ou seja, ininterruptas e durante todo o ano”, destaca o coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental, Iron Pereira.