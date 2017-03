Homem invade casa e mata rapaz, em Aparecida de Goiânia

Um jovem de 22 anos foi morto dentro de casa no Setor Colonial Sul, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, na noite de sexta-feira (24). De acordo com a Polícia Civil, ele estava com a companheira na residência, quando um homem invadiu a residência. O casal tentou se esconder no banheiro, mas o invasor conseguiu entrar é efetuar os disparos.

A vítima foi atingida por seis disparos e morreu na hora. Já a companheira escapou ilesa.

A mulher foi ouvida informalmente pelos policiais, mas disse que não conhece o atirador. A vítima não tinha passagens pela polícia.

O caso é apurado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), que tenta descobrir a motivação do crime.