De volta ao futebol, Bruno vai ganhar seis vezes mais do que um professor

O goleiro Bruno deixou a relação de 12,1 milhões de pessoas desempregadas, que equivalem a 11,9% da população, poucos dias após sair da prisão, onde esteve por seis anos e meio, acusado de mandar matar a mãe de seu filho. E, apesar de ter cumprido menos de um terço de sua pena, o novo goleiro do Boa Esporte já terá salário superior a média de todas as profissões no Brasil, incluindo médicos, advogados, administradores de empresa…

O Boa Esporte não confirma, mas o Blog apurou que Bruno receberá R$ 15 mil por mês enquanto estiver apto a jogar – somente Radamés, volante revelado na base do Fluminense, ganha mais do que o goleiro no clube mineiro.

Os ganhos de Bruno correspondem a 16 salários mínimos, cujo valor é de R$ 937. O ex-detento, que não tem diploma universitário, vai receber, por exemplo, quase seis vezes mais do que o salário base de um professor com licenciatura que trabalha 40 horas semanais em Minas Gerais.

Mas as comparações assustadoras não terminam por aí. A média salarial do brasileiro gira em torno dos R$ 1.725, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ou seja, o camisa 1 do Boa Esporte vai faturar em um mês o que o trabalhador comum leva quase nove meses.

Até os médicos, com a responsabilidade de salvar vidas, têm em geral rendimento menor do que o pai de Bruninho, menino de sete anos fruto de sua relação extra-conjugal com Eliza Samúdio. Os profissionais com mestrado ou doutorado ganham em média R$ 8.966,07.

Bruno foi preso em 2010, após ser condenado a 22 anos e três meses de prisão, sob a acusação de mandar dois amigos matarem a então amante. O goleiro recorreu da sentença em 2013 e, como o recurso não foi julgado, sua prisão continua sendo preventiva. Baseado nisso, o ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu a Bruno o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

O goleiro, com passagens por Flamengo e Atlético-MG, também tinha ofertas de Ceará, Brasiliense, Olaria e Tricordiano. A opção pelo Boa Esporte teve a ver com o salário oferecido e com a possibilidade de ficar mais próximo da família, que é de Minas Gerais.

COMPARAÇÃO SALARIAL MENSAL DESLEAL:

– Bruno (Boa Esporte): R$ 15.000,00

– Médico: R$ 8.966,07

– Administração: R$ 8.012,10

– Direito: R$ 7.540,79

– Ciências Contábeis: R$ 7.085,24

– Engenharia Mecânica: R$ 5.576,49

– Engenharia Civil R$ 5.476,85

– Motorista de Uber: R$ 4.300,00

– Professor: R$ 2.425,50

– Gari: R$ 1.259,00

– Empregada Doméstica: R$ 1.357,61