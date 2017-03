Criança é encontrada dentro de caixa de papelão em Aparecida de Goiânia

Um recém nascido foi encontrado no início da manhã deste domingo (26) em um lote baldio no Bairro Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. Foi o choro da criança que atraiu a atenção dos moradores da região, que encontraram o bebê dentro de uma caixa de papelão, ainda com a placenta da mãe.

O Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados e encaminharam o bebê para a Maternidade Marlene Teixeira, em Aparecida de Goiânia. Segundo o diretor geral da unidade, Denysson José de Morais, a criança, que pesa 3,8 quilos, já foi avaliada pelos médicos e passa bem. “Ele está com os sinais vitais íntegros, é um menino lindo! Essa é uma notícia triste, mas ao mesmo tempo nós ficamos felizes porque a criança está bem. Foi Deus quem mandou esse presentinho para nós”, diz, emocionado.

Segundo o diretor da maternidade acredita que a criança nasceu na madrugada deste domingo. Ele ainda informou que já acionou o Conselho Tutelar e também registrou o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, e agora espera encontrar algum familiar da criança.

FONTE: émaisgoias