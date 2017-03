BR-153, entre Capital e Aparecida de Goiânia, será alterada

Dois retornos conhecidos por quem transita pela BR-153 serão fechados; previsão é para a próxima semana. A necessidade da alteração surgiu após ser realizado um estudo nacional que apontasse os trechos mais perigosos em todas as rodovias federais. Os pontos são exatamente um retorno em frente a uma casa de shows – debaixo de uma das 18 passarelas – e o segundo ponto fica em frente a uma casa noturna e uma clínica psiquiátrica, ambos em Aparecida de Goiânia.

Por dia, passam pelo local pelo menos três mil veículos por hora. Os dois pontos aparecem num ranking de locais mais perigosos em rodovias federais do Brasil em 11º lugar. A necessidade de interromper o fluxo surgiu diante das pequenas colisões associadas a casos mais graves, inclusive com mortes por atropelamentos, capotamentos, saídas de pista e batidas.

Em ambos os sentidos existem também ruas de acesso que percorrem as laterais da BR-153. Essas ruas têm os pontos de entrada para a rodovia, que são locais propícios a acidentes, segundo os dados apontados. Há uma grande possibilidade de que esses locais também sejam fechados.

ESTUDOS

Levantamentos para analisar o trecho urbano da BR-153 entre a Capital e Aparecida de Goiânia iniciaram no início do ano passado. A concessionária responsável pelo trecho, Triunfo Concebra, em discussão com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desenvolveu pontos críticos. A chegada do ranking de grandes gargalos das rodovias federais, foi principal e mostrou a necessidade de se ter um avançado e criterioso estudo do que poderia ser feito.

FECHAMENTOS

No início do ano (17/01), a entrada do Setor Palmito, próxima ao viaduto da Avenida Anhanguera, no sentido Aparecida de Goiânia a Anápolis, foi interditada por guard rails. Outro ponto foi uma entrada para a BR-153 pela Vila Romana. A PRF e a concessionária justificaram justamente a quantidade de acidentes que aconteciam nesses pontos que permanecem interditados, mesmo depois de vários protestos populares para reverter a situação.