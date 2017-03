Após desentedimentos, adolescente atira em amigo, em Senador Canedo

Um adolescente de 16 anos baleou outro jovem da mesma idade no Residencial Prado, em Senador Canedo, Região Metropolitana da Capital. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (25).

De acordo com a Polícia Militar (PM) da Cidade, os dois rapazes eram amigos e se desentenderam após uma discussão. O adolescente foi em casa pegou uma arma e atirou no pescoço do amigo. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O suspeito foi apreendido e conduzido à delegacia de Senador Canedo.