Ao assumir o comando da entidade, o prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio Rezende elogiou a postura municipalista de Marconi

Mais de 40 prefeitos participaram da posse do prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio Rezende, o Paulinho (PSDB), como presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), sucedendo ao ex-prefeito de Bom Jardim de Goiás, Cleudes Baré. A posse ocorreu na última semana na Churrascaria Nativa, em Goiânia, e Paulo Rezende terá um mandato de dois anos. Em chapa única, o prefeito de Hidrolândia foi alçado para comandar a entidade no próximo biênio. O vice-governador José Eliton representou o governador Marconi Perillo, que estava em audiências em Brasília.

Paulinho disse reconhecer o apoio que Marconi sempre deu aos gestores municipais ao longo dos quatro mandatos. Ressaltou que o governador jamais fez distinção de partidos ou grupos políticos e que sempre esteve com as mãos estendidas para os prefeitos. “Marconi tem feito grandes parcerias, tanto com a AGM, quanto com os municípios”, declarou.

José Eliton destacou a continuidade do apoio incondicional do governo aos municípios, que ainda sofrem os efeitos da crise econômica. “Temos um respeito muito grande em relação a todos municípios. O governador Marconi tem tradição municipalista. Estamos, nesse momento, desenvolvendo um amplo programa de apoio aos municípios, com repasse de recursos nesse momento de crise que os municípios passam, para que possamos criar o maior programa de investimentos diretamente aos municípios, com obras públicas que contemplem as demandas das pessoas que vivem nos municípios”, destacou o vice-governador.

Para Eliton, Paulinho reúne credenciais para comandar a entidade. “É um prefeito trabalhador, focado nas políticas modernas de distribuição de renda, de fomento ao empreendedorismo. É um prefeito que tem todas as condições de elevar ainda mais o debate sobre o federalismo brasileiro, sobre a importância dos municípios para a construção de uma sociedade melhor”, ressaltou.