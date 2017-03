Secretaria de saúde realiza campanha contra a tuberculose segunda-feira (27)

A Secretaria Municipal de Saúde realiza na segunda-feira (27) a Campanha contra Tuberculose. O evento será no Cais Nova Era, das 8h30 às 12h. O objetivo da Campanha é orientar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, além de identificar casos suspeitos de tuberculose. A Campanha vai disponibilizar ainda para a população exames para diagnóstico da doença.

Em 2016, Aparecida de Goiânia registrou 130 casos de tuberculose e 26 casos em 2017. Por ser uma doença que tem grandes chances de cura, principalmente com o diagnóstico precoce, nos dois anos o município não registrou nenhum óbito por tuberculose.

A Tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que afeta os pulmões, embora possa acometer outras partes do organismo. Segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata jovens e adultos, ultrapassando o HIV/Aids.

No Brasil são notificados aproximadamente 70 mil novos casos por ano, e ocorrem 4,6 mil mortes em decorrência da doença. Um dado que chama atenção é que, diariamente, morrem 13 brasileiros em média por tuberculose. Com isso, o país ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo.