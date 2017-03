Presidente da Facieg afirma que Goiás referência nacional

O presidente da Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), Ubiratan da Silva Lopes, faz uso da palavra durante sessão especial que homenageia a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg), pelos 80 anos.

Ubiratan agradece especialmente ao deputado Virmondes Cruvinel (PPS), autor da iniciativa. “O deputado tem sido eterno batalhador sempre preocupado com as entidades de classe, mas principalmente com o setor produtivo”, considera o empresário.

Falando em nome dos empresários goianos, Ubiratan Lopes disse que Goiás cresceu muito nos últimos 15 anos e a união faz a força. “Esse crescimento se dá pela união, onde Governo do Estado, dos municípios, deputados e setor produtivo conseguimos fazer do nosso Estado referência nacional.”

O evento é realizado no Plenário Getulino da Casa.