PM apreende 10 quilos de maconha, em Goiânia na Operação Fecha Goiás

Um homem foi preso e 10 quilos de maconha foram apreendidos na madrugada desta sexta-feira (24) no Setor Maria Dilce, em Goiânia. A prisão aconteceu após uma equipe do Comando de Policiamento Rodoviário abordar um motociclista na GO-080, em um bloqueio da Operação Fecha Goiás.

Segundo a tenente Izabela, após abordagem a um motociclista, a pm encontrou porções de maconha, depois de ser pressionado ele informou onde ficaria o local onde comprou. As equipes da PM então realizaram diligências e localizaram uma casa no Setor Maria Dilce que seria o ponto de comercialização do entorpecente.

No local, os policiais apreenderam uma balança de precisão e 11 tabletes de maconha, pesando no total 10 quilos e 710 gramas. Paulo Henrique de Paiva, de 30 anos, foi preso e disse que a crise o levou a “mudar de ramo”. Preso em flagrante ele ainda informou que trabalhava com vende de peças de carro, mas como estava desempregado procurou outra maneira de conseguir dinheiro, afirmou o suspeito.

Paulo Henrique, que até ontem não tinha nenhuma passagem pela polícia, foi conduzido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil.