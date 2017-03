Mulheres e idosos de Anápolis poderão descer fora do ponto de ônibus após as 22

Tramita na Câmara Municipal de Anápolis um projeto de lei que garante que mulheres e idosos possuam descer dos ônibus fora dos pontos fixados pelo transporte coletivo, nos horários entre das da noite e seis da manhã.

De autoria do vereador Lisieux José Borges (PT), o projeto aguarda votação no plenário e se aprovado, a empresa de transporte da cidade deverá fixar informativos na Estação Central (Terminal Urbano) e no interior dos ônibus que explicam a quem a lei se aplica.

“Essa lei começou no Rio de Janeiro por iniciativa dos próprios motoristas, mas nem todos estavam dispostos a parar fora dos pontos. Hoje ela já é aplicada em Brasília e Curitiba”, explicou.

Ele ainda afirmou que isso servirá de apoio as mulheres e idosos que sofrem diariamente com a falta de segurança e com os roubos e outro problemas que são agravados de madrugada.

fonte: Portal 6