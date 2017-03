Motorista bêbado é preso transportando 38 t de ácido sulfúrico, em Santa Teresa de Goiás

Um motorista de 35 anos foi preso embriagado na BR-153, em Santa Teresa de Goiás, na região Norte do Estado, na madrugada desta sexta-feira (24). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, que vinha de Cravinhos (SP) com destino a Pedro Afonso (TO), transportava 38 toneladas de ácido sulfúrico.

A PRF foi acionada por populares que ficaram preocupados com o motorista que estava com o veículo parado no acostamento da rodovia com as portas abertas e as lâmpadas ligadas. Quando os agentes chegaram ao local tiveram dificuldade para acordar o caminhoneiro, que segundo a polícia, parecia estar desmaiado no banco da cabine, com forte odor de álcool e certa confusão mental.

No interior da carreta, os agentes encontraram 21 latas de cervejas vazias espalhadas pelo assoalho e outras cheias dentro de uma caixa de isopor. O motorista disse que parou em um comércio na cidade de Petrolina, na GO-080, e comprou quatro caixas de cervejas. Ele foi submetido ao teste de etilômetro, que apontou o teor alcoólico de 0,41 miligramas por litro de ar expelido.

Segundo o inspetor da PRF Newton Morais, caso acontecesse um acidente os danos causados seriam incalculáveis, visto que na região onde ocorreu a prisão existem vários mananciais hídricos.

A empresa que é proprietária da carreta foi comunicada da ocorrência e o veículo ficou retido até que outro motorista pudesse assumir a condução. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.