Já saiu a lista de sorteados para moradinhas em Goiânia

O Governo de Goiás concluiu no início da tarde desta sexta-feira, dia 24, o sorteio das 1.455 moradias nos residenciais Nelson Mandela (1.131 apartamentos) e Jardins do Cerrado 10 (324 casas sobrepostas), ambos em Goiânia. O sorteio foi transmitido ao vivo pela internet.

A lista com os nomes dos sorteados já se encontra no site da Agehab.

No próximo dia 29, quarta-feira, a Agência Goiana de Habitação (Agehab) vai divulgar a relação de documentos a serem entregues para posterior assinatura dos contratos e os procedimentos para concluir o processo de aquisição da unidade habitacional.

Confira o cronograma aqui.

As 1.455 moradias estão em fase final de execução e devem ser entregues até julho. No mês passado, o governador Marconi Perillo visitou o canteiro de obras dos dois residenciais e autorizou a Agehab a contratar mais 3,4 mil unidades habitacionais para a segunda etapa do Residencial Nelson Mandela, na Região Oeste de Goiânia.

A Agehab assume a missão de ampliar as parcerias com os municípios e o governo federal para viabilizar a contratação de 30 mil moradias nos próximos dois anos”, frisa Luiz Stival, salientando que, em função dos investimentos do Governo de Goiás, a prestação para as famílias que forem contempladas com estas moradias vão variar de R$ 80 a R$ 270, em um financiamento de dez anos.

Participaram do sorteio 63.789 famílias de um total de 71.923 inscritos. Foram consideradas inabilitadas 8.173 inscrições por não se enquadrarem nas regras estipuladas no edital. Os inscritos inabilitados tiveram prazo para recurso administrativo, também conforme estipula o edital. Os motivos principais da inabilitação foram renda familiar superior a R$ 1.800, terem sido contempladas em outros programas habitacionais da União, Estado ou município e possuir outro imóvel.