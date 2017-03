Genarc prende estudante de química em laboratório com mais de 30kg de pasta base, em Anápolis

Um laboratório de refino de cocaína foi estourado e o estudante de química Fabrício Cutrim Rodrigues dos Santos, de 29 anos, foi preso em uma residência no Setor São Carlos, em Anápolis.

No local, os policiais encontraram também insumos para refino de cocaína, uma pistola calibre .380 e diversas munições .380 e 38. Durante a revista, os agentes localizaram uma carteira de estudante do Sesi-Senai onde Fabrício frequentava aulas de química.

Segundo a delegada do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) do município, Carla de Bem Monteiro, quando o último laboratório foi desmantelado o nome de Fabrício apareceu. No entanto, não houve comprovação que ele tivesse participação. “Ele já é conhecido de investigações anteriores e já foi preso. Ele possui ligação com presos que já agiam com o refino. A matéria-prima, corantes e as armas são do mesmo tipo”, pontou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, durante as investigações foi comprovado que Fabrício distribuía a cocaína para traficantes de todo o município e também em Alexânia. “Nos últimos 20,30 dias começamos a investigá-lo novamente. Tínhamos a impressão que o local funcionava como um armazém e não como laboratório. Ele ficava na casa por cerca de 2 a 3 horas e depois saia para entregar a droga”, explicou Carla.

Carla disse ainda que Fabrício investiu cerca de R$ 500 mil em produtos e assim que a droga estivesse pronta para venda poderia render até R$ 1 milhão. Ele foi levado para a Genarc, depois para a Central de Flagrantes e será encaminhado para o presídio da cidade.

A prisão não cabe fiança e ele foi autuado por tráfico de drogas, manutenção de laboratório, porte ilegal de arma de fogo e posse de arma de fogo, em caso de condenação a pena pode chegar a 20 anos.

Fonte: OPOPULAR