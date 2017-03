Em três dias, PM apreende 54 armas de fogo em Goiás

A Polícia Militar de Goiás apreendeu, em 72 horas, um total de 54 armas de fogo em diferentes operações preventivas e investigativas realizadas em vários municípios, aumentando os índices de produtividade da corporação que só nestes primeiros meses deste ano apreendeu 1.160 armas de fogo. Nesta semana, foram apreendidos 30 revólveres, oito pistolas e 16 espingardas sem o devido registro e porte legal.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Divino Alves, o objetivo é acaba com a violencia que esses tipos de armas causa a população. A retirada das armas de circulação, segundo lembrou o comandante da Polícia Militar, contribui para prevenir crimes. “Tais apreensões e prisões representam uma redução significativa no número de homicídios e de outros delitos praticados mediante grave ameaça”, destacou. Para ele, “armas apreendidas são vidas preservadas”.

Em menos de três meses, cerca de 81 dias de 2017, a Polícia Militar, por meio de suas inúmeras equipes, tem intensificado suas ações em todo o estado, registrando uma média de 14 armas apreendidas por dia.

As prisões dessas 52 pessoas foram realizadas por equipes da Polícia Militar nos municípios de Goianésia, Mineiros, Planaltina de Goiás, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Novo Gama, Teresópolis de Goiás, Goianápolis, Itaberaí, Goiânia, Minaçu, Trindade, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Santo Antônio do Descoberto, Serranópolis, Nerópolis, Goiatuba, Formosa, Barro Alto e Maurilândia.