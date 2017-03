Dona de padaria foi morta pelo filho da amante do marido, conclui delegado

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte da empresária Nilsa Custódio Mateus, de 49 anos, assassinada a tiros dentro da própria padaria em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo o delegado Fabrício Flávio Rodrigues, no início, a suspeita era de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Porém, a investigação apontou que o crime foi cometido por Athos Evangelista Guimarães, de 23 anos, filho da amante do marido da vítima.

“O motivo do assassinato foi exatamente pelo fato da vítima ter descoberto relacionamento extraconjugal [do marido]. A partir daí, ela passou a trocar mensagens via telefone com a amante, cujo filho tomou as dores da situação. Ele acabou planejando o crime desde dezembro de 2016”, contou o delegado.

Nilsa foi encontrada morta dentro do banheiro da panificadora, no Setor Garavelo Park, no último dia 2 de janeiro. Testemunhas contaram que, momentos antes, viram um homem descendo de uma caminhonete e entrando no local.

Segundo a polícia, a vítima apresentava marcas de tiros na cabeça e, como a pia e o vaso sanitário estavam quebrados, tudo indica que ela caiu ou foi lançada sobre os objetos.

O delegado diz que Athos confessou que matou a empresária, mas nega que a mãe dele tenha envolvimento no crime. No entanto, a corporação ainda apura se mais alguém tem participação no assassinato.

O rapaz está preso há quase dois meses na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia e vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil, cuja pena pode variar entre 12 e 30 anos de prisão.