CRISE DE IDENTIDADE

“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas.” 2Co 5.17

O vencedor é aquele que sabe quem é, é aquele que sabe qual é a sua identidade. Se não temos consciência de nossa identidade, viveremos fora do padrão que Deus estabeleceu para nós ou de uma forma incoerente. Acreditamos em cura interior, porém cremos que ela é fruto de perdão e revelação da nossa identidade em Cristo, e não meramente fruto de uma terapia humana. Somente Deus, pela sua Palavra e pelo seu Espírito, tem o poder de mudar o homem. A cura verdadeira é obra do Espírito Santo.

O QUE DEFINE UMA PESSOA, O QUE ALGUÉM É? QUEM É VOCÊ?

MINHA FILIAÇÃO DETERMINA QUEM EU SOU

Saber de quem sou filho determina quem sou, pois, em grande medida, herdamos coisas de nossos pais. É uma semente que recebemos deles, e cada semente gera de acordo com a sua espécie (Gn 1.11). Da mesma forma, podemos afirma que, se somos gerados de Deus, somos filhos de Deus, fomos gerados por sua semente, e isso não é uma doutrina, é uma realidade. Nesse momento, faz-se necessário lembrar que não são todos os homens que são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, somente os que têm a semente divina é que se tornaram filhos (Jo 1.12; 3.3-6). Nascemos da carne e éramos carnais, mas agora nascemos do espírito e somos seres espirituais, temos uma identidade espiritual, somos filhos de Deus, que é Espírito, com todas as implicações que isso representa.

A Palavra de Deus nos garante que somos coerdeiros com Cristo (Rm 8.14-17), e isso significa que herdamos junto com Cristo toda a sua herança, tudo o que diz respeito a Ele. Isso não pode ser mera doutrina em nossa vida, precisa ser real em nós. Somos filhos de Deus com todas as implicações que isso representa. Não somos escravos, somos filhos.

MINHA NACIONALIDADE DETERMINA QUEM EU SOU

Nesta terra, somos brasileiros. Onde chegamos, somos brasileiros. Levamos nossa nacionalidade conosco, nossos costumes e valores. Da mesma maneira é a nossa vida em Deus (Ef 2.19). Nascemos nas trevas, porém morremos em Cristo e nascemos na luz; logo, precisamos esquecer nossa antiga nacionalidade, esquecer a época das trevas e o que vivemos lá para então andarmos em novidade de vida (Cl 1.13).

Você não tem passado mais, você nasceu de novo, é agora filho da Luz. Esqueça o passado. Não fale mais de suas mazelas. Rejeite a autopiedade. Espiritualize, sim, somos seres espirituais. O que foi influência no nosso passado não pode mais influenciar a nossa nova vida. Ficamos com a Palavra, pertencemos a outro reino, temos outra nacionalidade e devemos viver de acordo com ela.

MEU NOME DETERMINA QUEM EU SOU

Deus muda muitos nomes na Bíblia, Ele mudou o nome de Abrão, “bom homem”, para Abraão, “pai de multidões, pai exaltado” (Gn 17.5). E isso é profundamente significativo. Deus mudou o nome para que ele não se esquecesse de quem Ele era, da aliança que Deus havia feito com ele. Era uma forma de garantia que Deus estava dando a Abraão antes mesmo que ele entrasse na realidade da promessa.

Em Gênesis 32.27-28, Jacó, que significa “enganador”, tem o nome mudado para Israel, “vencedor com Deus”. Simão, “cana frágil”, tornou-se Pedro, a “pedra”. Deus mudou esses nomes para deixar claro que havia mudado a vida deles, que havia lhes dado uma nova identidade.

Quando nós nascemos de novo, Deus nos dá um novo nome segundo a nossa nova identidade. Tome posse disso. Se você era o rejeitado, o seu novo nome agora é “aceito”; se era “o inconstante”, agora você é “aquele que nunca desiste”.

O QUE EU DECLARO QUE SOU DETERMINA QUEM EU SOU

Você é fruto de suas próprias afirmações, e não do que os outros dizem (Pv 18.20-21). É tempo de você decidir apagar toda derrota que falaram a seu respeito por toda a sua vida e passar a acreditar, confessar e caminhar em cima do que Deus diz a seu respeito. Deus falou que você nasceu para vencer e é essa verdade que importa.

Entre a promessa de Deus e a concretização, sempre vem o deserto, o teste. No caso de Israel, o que seriam nove meses, duraram quarenta anos, pois somos nós que determinamos o tamanho, nossa resposta ao teste. A crise que eles tiveram foi: “Somos escravos ou somos exército do Deus de Israel? Somos gafanhotos ou vamos devorar este gigante?” Esta foi a crise que tiveram e tiveram que responder a ela. Esta é a nossa crise também. O Senhor nos tirou de muitos lugares e nos trouxe para cá e tem falado que vai nos dar esta cidade, mas espias olham e dizem: “O pastor Aluízio, Moisés, é muito empolgado. Esta cidade é tão grande! Somos tão pequenos e sem estudo! Não temos dinheiro, não sabemos pregar direito, então queremos retroceder”.

A verdade é o que a Bíblia diz a seu respeito. Se você não crer, vai morrer no deserto. Se crer, entrará em Canaã e será um vencedor, pois para isso o Senhor o chamou.