Violência obstétrica é tema na Assembleia Legislativa de Goiás

O projeto de lei contra a violência obstétrica proposto pelo deputado estadual Dr. Antônio está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e deve reacender o debate em torno do direito de mulheres grávidas à proteção no momento do parto.

Alguns dos casos que mais ocorrem na violência obstétrica estão: negar ou dificultar atendimento, gritar com a paciente ou deixá-la por horas a espera de dilatação para o parto normal.

“Uma grávida que fica até 15 horas a espera de dilatação, sentindo dores e após esse período tem que recorrer a cesariana porque não teve condições físicas de ter o parto normal e, mesmo assim, durante esse tempo não teve o direto de escolha e foi ‘forçada’ a ter que esperar é vítima de violência obstétrica”, afirma Dr. Antônio.

Ainda segundo o parlamentar o projeto não contradiz a orientação da Agência Nacional de Saúde (ANS) de incentivo ao parto normal. Uma vez que o Brasil sofre uma verdadeira epidemia de casos de cesariana. Segundo pesquisa da Organização Mundial de Saúde (OMS), 55,6% dos partos acabam em cesáreas. “O que estou propondo são medidas de informação e proteção à parturiente. Isso implica em evitar que ela sofra assédio moral, discriminação, fazê-la acreditar que precisa de uma cesárea quando não é necessária, recusar atendimento de parto ou transferi-la para outras instituições de saúde sem saber se há vaga e se a paciente terá atendimento garantido”, afirma Dr. Antônio.

Infelizmente, 25% das mulheres que tiveram filhos pelas vias naturais na rede pública e privada sofreram violência obstétrica no Brasil, de acordo com uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo. Apesar da pesquisa se restringir ao parto normal, a violência também pode acontecer em uma cesárea. Os abusos mais citados pelas mulheres no levantamento foram: se negar ou deixar de oferecer algum alívio para a dor; Não informar a mulher sobre algum procedimento médico que será realizado; Negar o atendimento à paciente; Agressão verbal ou física por parte do profissional da saúde.

Os exemplos são: Negar ou dificultar atendimento à grávida; Deixa-la sem água ou comida; Gritar com ela; Impedir a escolha de forma e de local em que o parto ocorrerá, obrigando-a a se submeter a uma cesárea ou a episiotomia sem interesse do paciente; Proibir a entrada de acompanhante.

O projeto segue para a Comissão de Saúde. Após as emendas (se houver) ele segue para a votação em Plenário.