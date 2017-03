Prefeitura propõe nova construção do 3º Fórum de Aparecida

A permuta de uma área, cedida pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), foi realizada na manhã desta quinta-feira (23), durante visita do Prefeito Gustavo Mendanha ao terreno, que abrigará o prédio do terceiro fórum do município.

De acordo com o presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, a intenção é dar andamento o mais rápido possível para que a obra possa ser entregue para a população. “Uma área excepcional como essa, nós temos que fazer o melhor. E para fazer o melhor temos que ouvir as pessoas que vão trabalhar aqui dentro, que são os magistrados, responsáveis diretos pela execução desta obra. Logicamente, definida a pretensão, nós iremos licitar o início da construção, através do nosso departamento de engenharia”, explicou.

Segundo o prefeito Gustavo Mendanha, Aparecida de Goiânia é uma das cidades que mais cresce no país. A população é estimada hoje em 600 mil habitantes e essa quantidade de pessoas tem uma demanda muito grande na justiça. “Aparecida cresceu muito, e foi pensando nisto que esta área foi doada. Como chefe do poder executivo, é de extrema satisfação receber mais um órgão do poder judiciário para promover justiça em minha cidade”, reiterou o prefeito.

O ex-prefeito Maguito Vilela, que viabilizou em sua gestão a doação da escritura da área do novo Fórum, também acompanhou a vistoria. “Esta área oferecida para construção do prédio possui cerca de 5,5 mil metros quadrados, e fica bem perto do Tribunal de Justiça e coincidentemente também do Fórum do Centro e do Fórum do Garavelo. Ou seja, é muito bem localizada e facilitará muito a vida da população”, ressaltou Maguito.

O terreno está localizado no Jardim Maria Inês, na região da Vila Brasília, próximo à Avenida Rio Verde, na divisa com a capital, onde vivem cerca de 150 mil habitantes. “Definimos inicialmente um projeto para 12 varas já para atender a demanda futura de Aparecida de Goiânia. A princípio seriam varas cíveis e de família.

Ainda de acordo com o magistrado, a construção do novo fórum é necessária porque os atuais prédios existentes em Aparecida, a segunda maior comarca do Estado de Goiás, não comportam mais a demanda e não suportam tantas. “Em termo de processos absolutos estamos somente abaixo apenas de Anápolis, que tem um volume maior de processos da fazenda pública. Mas quanto às áreas criminal, de família e cível, Aparecida já tem uma demanda maior. Hoje nós já pleiteamos no TJ-GO, a criação de cinco varas para atender as necessidades da comarca de Aparecida. E esse fórum já vem para acomodar as novas varas que estão sendo criadas. Vai haver um remanejamento, algumas varas vão mudar de localização, mas o intuito maior é atender toda a cidade”, reiterou Roberto Bueno.